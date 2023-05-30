В ИК-6 Нижнего Тагила сошьют более 7 тысяч костюмов для сотрудников МВД

В марте 2023 года ИК-6 Нижнего Тагила заключила договор с коммерческой организацией на изготовление 7100 комплектов костюмов для сотрудников МВД, сообщили в пресс-группе ГУ ФСИН России. С марта по май 2023 года отшили уже 6000 комплектов, последняя отгрузка завершилась. К работам привлекли 153 женщины, которые отбывают наказание в колонии. После реализации договора ИК-6 получит прибыль и направит её на улучшение условий труда осуждённых: ремонт производственных цехов, приобретение нового оборудования. В прошлом году в ИК-6 пошили изделий на 105 миллионов рублей.