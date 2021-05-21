В холдинге ЕВРАЗ сменится президент

С 1 сентября в компании ЕВРАЗ сменится президент — новым главой компании станет старший вице-президент по коммерции и разитию Алексей Иванов, сообщает пресс-служба холдинга.

Действующий президент Александр Фролов решил покинуть пост с 31 августа 2021 года, он проработал на этой должности 14 лет.

Алексей Иванов родился в 1975 году, в ЕВРАЗе работает с 2002 года. До назначения на должность старшего вице-президента ЕВРАЗа по коммерции и развитию бизнеса в ноябре 2015 года он занимал позиции вице-президента, руководителя дивизиона «Сталь» (2011–2015 годы), руководителя дивизиона «Сибирь» (2009–2011 годы).