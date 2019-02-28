В Хабаровске арестовали подозреваемого в подготовке теракта в школе

В Хабаровске арестовали студента Дальневосточного института управления РАНХиГС Александра Онуфриенко, со ссылкой на пресс-секретаря суда Валентину Королёву пишет «Медуза».

О задержании в Хабаровске подозреваемого в подготовке теракта стало известно 23 февраля. По информации издания Baza, Онуфриенко 18 лет, на допросе он рассказал, что собирался устроить массовое убийство в хабаровской школе, где он учился. Также Онуфриенко назвал себя последователем Андерса Брейвика, устроившего теракты в Норвегии в 2011 году, в результате которых погибли 77 человек.

Онуфриенко арестовали 22 февраля на два месяца — до 20 апреля, защита подала апелляцию. Официально об этом не сообщалось. Детали предъявленных студенту обвинений в суде не уточнили и посоветовали обратиться к следственным органам.