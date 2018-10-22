В ГУФСИН прокомментировали инцидент со «смотрящим» за Верхотурьем, который порезал себе горло в колонии Нижнего Тагила

В ГУФСИН прокомментировали инцидент со «смотрящим» за Верхотурьем 34-летним Сергеем Машагиным. На прошлой неделе, 17 октября, заключённый лечебно-исправительного учреждения № 51 порезал себе горло.

«Осуждённый сломал камеру видеонаблюдения, разбил стекло и осколком нанёс себе поверхностные порезы шеи. Медицинская помощь оказана ему незамедлительно и в полном объёме, в госпитализации и специализированной медицинской помощи он не нуждался», — сообщили в ГУФСИН.

Эксперт Межрегионального центра прав человека Марина Чувакина ранее сообщала, что Машагин болеет туберкулёзом, своим поступком он хотел привлечь внимание к плохим условиям содержания в тюрьме — отсутствию тёплой одежды и отопления в камере. По словам начальника пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александра Левченко, «условия отбывания наказания осуждённого соответствуют нормам, установленным законодательством». Он также отметил, что Машагин стоит на нескольких профучётах, у него уже более 120 взысканий.

Сергей Машагин был осуждён за вымогательство и похищение документов в январе этого года и отправлен почти на 16 лет в колонию особого режима. В 2015 году его банда издевалась над человеком, который плохо высказался о бывшем криминальном авторитете Верхотурья Смолине, с мужчины потребовали 100 тысяч рублей. Жертву вывозили в лес и на кладбище, избивали, требовали вернуть так называемый «долг». Подельники Машагина — Михаил Марков, Пётр Андрийцьо, Георгий Мамедов, Михаил Миронов и Станислав Патрушев — получили 8–12 лет лишения свободы.