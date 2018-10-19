СМИ: В Нижнем Тагиле заключённый ЛИУ-51 порезал себе горло из-за плохих условий содержания

В Нижнем Тагиле заключённый лечебно-исправительного учреждения № 51 34-летний Сергей Машагин, которого называют «смотрящим за Верхотурьем», порезал себе горло. Машагин болеет туберкулёзом, своим поступком он хотел привлечь внимание к плохим условиям содержания в тюрьме — отсутствию тёплой одежды и отопления в камере. Об этом Ura.ru сообщил эксперт Межрегионального центра прав человека Марина Чувакина.

«Уверенности на 100% у меня нет, так как к нему в камеру никто не заходил и с ним никто не общался, но мне передали, что такое случилось сегодня», — сказала Чувакина, добавив, что сейчас решается, кто из защитников поедет проведать Машагина в ближайшее время.

Сергей Машагин был осуждён за вымогательство и похищение документов в январе этого года и отправлен почти на 16 лет в колонию особого режима. В 2015 году его банда издевалась над человеком, который плохо высказался о бывшем криминальном авторитете Верхотурья Смолине, с мужчины потребовали 100 тысяч рублей. Жертву вывозили в лес и на кладбище, избивали, требовали вернуть так называемый «долг». Подельники Машагина — Михаил Марков, Пётр Андрийцьо, Георгий Мамедов, Михаил Миронов и Станислав Патрушев — получили 8–12 лет лишения свободы.

В ГУФСИН по Свердловской области пообещали предоставить комментарий позже.