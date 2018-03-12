В Греции российский бизнесмен с оружием прервал футбольный матч

12.03.2018 09:35
В Греции российский бизнесмен с оружием прервал футбольный матч

Владелец футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди прервал матч команды с АЕК в греческих Салониках, выбежав на поле с оружием, пишет Eurosport.

По информации издания, Саввиди был недоволен решением судьи не засчитывать гол, забитый его командой, из-за офсайда. Предприниматель подошёл к судье. По словам тренера АЕК Маноло Хименеса, за спиной у россиянина был пистолет, который тот продемонстрировал арбитру Георгиосу Коминису со словами о том, что его судебная карьера завершена. Пользователи Twitter увидели за спиной у Саввиди кобуру.

От судьи россиянина отвела охрана. Игра была закончена досрочно со счётом 0:0, однако по итогам консультаций после игры гол ПАОК все же был засчитан.

Саввиди — российский предприниматель греческого происхождения, владелец «Группы Агроком», в которую входят компания «Донской табак», мясная ГК «Тавр», завод по производству бутилированной воды «Аква-Дон», а также аэропорт Ростова-на-Дону. В 2015 году Акроком был одной из 200 крупнейших компаний в России, а в 2013 году выручку группы оценивали в 45,1 миллиарда рублей.

Фото: 
PAOK FC
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