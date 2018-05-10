В Госдуму внесут законопроект об ответственности за вовлечение подростков в несогласованные акции

Депутаты от «Единой России» внесут в Госдуму законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, со ссылкой на первого замглавы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева пишет «Интерфакс».

Авторы законопроекта - Евгений Ревенко, Алёна Аршинова, Ольга Окунева и Анатолий Выборной - предлагают наказывать нарушителей штрафом до 500 тысяч рублей или арестом на срок до 15 суток. По словам депутатов, число несовершеннолетних участников подобных мероприятий растёт, но их предложение касается не молодёжи, а «популистов от политики», которые пытаются использовать детей в своих целях.

По словам Выборного, участие в несогласованных акциях может плохо отразиться на карьере, так как возможное нарушение вызовет вопросы при приёме на работу в государственные структуры. Он добавил, что в 2017 году на несогласованных акциях по всей стране были задержаны 475 подростков, а только на одной акции 5 мая 2018 года — 223.

В феврале президент Владимир Путин поручил МВД «решительно пресекать» деятельность групп, пытающихся привлечь молодёжь к участию в несанкционированных акциях, а также привлекать к ответственности их руководителей.

Напомним, 5 мая в десятках городов России прошли несогласованные акции «Он нам не царь», приуроченные к инаугурации Путина на четвёртый президентский срок. По данным «ОВД-Инфо», всего были задержаны 1600 человек, больше всего — в Москве и Санкт-Петербурге, где акции не были согласованы.