В Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья

Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям выдачу кредитов под залог жилья, пишет ТАСС.

В документе указано, что микрофинансовым организациям запрещается заключать договоры потребительского займа с физическими лицами, если исполнение обязательств по займам обеспечено залогом жилья. Отмечается, что такой шаг поспособствует снижению мошенничеств.

Также законопроект предусматривает повышение порога для инвестиций физических лиц в микрофинансовые компании с 1,5 млн до 3 млн рублей. Кроме того, с 10 тысяч до 5 млн рублей предлагается повысить минимальный размер капитала микрокредитной компании.

Авторами закона, помимо Матвиенко, стали заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин, глава комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин и его первый заместитель Николай Журавлёв.