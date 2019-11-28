В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму внесли законопроект о введении выходного дня 31 декабря, со ссылкой на пресс-службу главы думского комитета по труду и социальной защите Ярослава Нилова, одного из авторов инициативы, пишет РИА Новости.

В пояснительной записке уточняется, что проект предполагает такой перенос, при котором 31 декабря будет оставаться выходным, если не является таковым по календарю. При этом в законопроекте отмечается, что общее число нерабочих праздничных дней должно сохраниться в установленном Трудовом кодексом объёме. По мнению авторов инициативы, предлагаемый ими перенос позволит работникам и работодателям «более рационально» распоряжаться выходными и нерабочими днями, а также будет способствовать соблюдению «баланса интересов» между работниками, работодателями и профсоюзами.

Ранее Роструд назвал условия получения выходного дня 31 декабря: при желании работник может попросить предоставить ему выходной в рамках трудового законодательства. Вместе с тем в Минтруде предупредили, что в таком случае может последовать сокращение заработной платы. Помимо этого, работник может воспользоваться оставшимися отпускными днями или взять предусмотренный за сверхурочную работу отгул.