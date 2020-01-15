В Госдуме связали тёплую зиму в России с применением США климатического оружия

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв в эфире радиостанции «Говорит Москва» связал тёплую зиму в России с применением США климатического оружия.

«Я не исключаю (возможность применения климатического оружия). Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует всё, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего», — сказал Журавлёв.

Он добавил, что применение климатического оружия повлечёт потерю озонового слоя и уничтожение жизни на планете.

«Я уверен, что это неслучайные климатические изменения. <…> Если она (вечная мерзлота) сейчас поплывёт, это будет катастрофа, это большая проблема. Это знают американцы, и они испытывают это оружие», — заявил депутат Госдумы.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что текущая зима оказалась самой тёплой в Москве за всю историю метеонаблюдений: в январе температура воздуха будет на 4–6 градусов выше нормы, а в феврале этот показатель будет превышен на 3–4 градуса.

Стоит отметить, что в прошлом году Журавлёв заявлял, что причиной пожаров в Сибири и штормовых дождей в Москве также стало применение США климатического оружия.