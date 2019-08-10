Депутат Госдумы объяснил лесные пожары в Сибири применением США климатического оружия 

Депутат Государственной Думы от партии «Родина» Алексей Журавлёв заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», что причиной пожаров в Сибири и штормовых дождей в Москве стало применение США климатического оружия.

«Я думаю, [они] испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьёзно и надо к этому правильно относиться», — цитирует Журавлёва Znak.com.

Напомним, от лесных пожаров пострадали Иркутская область, Красноярский край, Бурятия и Якутия. Причины пожаров называют разные: в частности, в Иркутской области, по словам представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, намеренно подожгли лес, чтобы скрыть незаконные рубки. По последним данным Greenpeace, площадь лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии выросла до 4,5 млн гектаров.