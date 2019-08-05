Greenpeace заявил об увеличении площади лесных пожаров в Сибири до 4 млн гектаров

В российском отделении Greenpeace заявили, что, несмотря на уверения российских властей, площадь лесных пожаров в Сибири не уменьшается. Согласно спутниковым данным ИСДМ-Рослесхоза, в регионе в настоящее время горит более 4,3 млн гектаров леса.

«Тайга горит каждый год, но пожары этим летом достигли рекордного уровня. Их вклад в изменение климата составил более 166 млн тонн углекислого газа. Это сопоставимо с выбросами 36 млн автомобилей за год. Чёрный углерод, который попадает в атмосферу во время сибирских пожаров, оседает в Арктике и ускоряет таяние льда, что ещё сильнее разгоняет изменение климата», — цитирует Znak.com пресс-релиз Greenpeace.

Ранее в пресс-службе МЧС заявили, что площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 млн гектаров.

Экологи прогнозируют, что из-за погодных условий ситуация останется катастрофической как минимум в ближайшие две недели.

«Эти пожары должны были потушить на раннем этапе, но из-за существующего законодательства от их тушения отказались. Теперь это обернулось угрозой для климата, остановить которую могут только затяжные дожди», — прокомментировал ситуацию эксперт противопожарного проекта российского отделения Greenpeace Антон Бенеславский.

Бенеславский считает, что в России необходимо прилагать больше усилий для охраны лесов и обеспечить достаточное финансирование для тушения и предотвращения пожаров.

Напомним, самые мощные лесные пожары в этом году бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Власти Красноярского края не тушили возгорания в труднодоступных территориях из-за «экономической нецелесообразности».

5 августа замглавы МЧС Игорь Кобзев заявил, что основной причиной природных пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнём. Однако, по мнению исполняющего обязанности главы Рослесхоза Михаила Климова, основной причиной лесных пожаров стали сухие грозы.