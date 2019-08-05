В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в Сибири

Замглавы МЧС Игорь Кобзев на рабочем совещании в Госдуме в связи с ситуацией с лесными пожарами на территории Красноярского края, Иркутской области и ряда районов Бурятии заявил, что большая часть очагов природных пожаров в Сибири расположена вдоль дорог, что указывает на неосторожное обращение с огнём как основную причину возгораний, пишет РИА Новости.

По его словам, ведомство провело анализ мест, где были отмечены сухие грозы, и выяснило, что главной причиной возгораний были не они, а человеческий фактор. Однако, по мнению исполняющего обязанности главы Рослесхоза Михаила Климова, основной причиной лесных пожаров в контролируемых зонах, где тушение пожаров необязательно и производится по решению местных органов власти, стали всё-таки сухие грозы.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 5 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, составляет около 2,3 миллиона гектаров.