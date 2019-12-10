В Госдуме спортсменам предложили отказаться от участия в Олимпиаде под нейтральным флагом

Заместитель председателя Государственной думы России Пётр Толстой заявил, что после того, как WADA отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, российские спортсмены не должны ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом, пишет РИА Новости.

По мнению Толстого, в России нужно устроить свои соревнования для атлетов.

«Наказывать таким образом спортсменов и страну — это несправедливо. Мы не нашли достойного ответа на первый раунд травли спортсменов, когда согласились ехать в Пхёнчхан под белым флагом, и нам предлагают ещё пару раз съездить под белым флагом. Я не спортсмен, решать, конечно, будут спортсмены. Но я считаю, что играть в карты с шулером бессмысленно и ехать никуда не надо, надо организовывать свои соревнования, надо создавать условия, чтобы эти четыре года — они не пропали даром для наших олимпийцев и нашего олимпийского спорта», — сказал Толстой.

Напомним, накануне исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» атлетов из России, которые будут выступать без национальных флага и гимна. Кроме того, по решению WADA Россия лишается на четыре года права проводить крупные международные спортивные соревнования и подавать заявки на их проведение.

Поводом для санкций стали обнаруженные несоответствия в базе данных допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории, которую российская сторона передала WADA в начале 2019 года. В WADA пришли к выводу, что изменения в базу данных допинг-проб лаборатории внёс системный администратор Евгений Мочалов, муж директора лаборатории Елены Мочаловой. Из отчёта международной организации следует, что в лаборатории якобы действовала целая «команда обнуления».