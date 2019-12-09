Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира, со ссылкой на пресс-службу ВАДА пишет ТАСС.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», — сказано в сообщении.

Кроме того, Россия на четыре года лишится права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Ранее, 25 ноября, комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, при этом «чистым» российским спортсменам предлагалось разрешить выступать под нейтральным флагом. Поводом стали нарушения в Московской антидопинговой лаборатории: WADA заподозрило, что из базы с допинг-пробами спортсменов пропала часть информации.

Напомним, в 2017 году из-за допингового скандала исполком МОК объявил о возможности допуска к Играм-2018 только «чистых» российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе «Спортсмены-олимпийцы из России» (OAR). Решение о допуске принимала специальная комиссия.