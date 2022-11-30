Общество

В Госдуме рассмотрят законопроект, позволяющий муниципальным спасателям досрочно выходить на пенсию

30.11.2022 13:56
В Госдуме рассмотрят законопроект, позволяющий муниципальным спасателям досрочно выходить на пенсию

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает равные льготы для всех спасателей, независимо от их ведомственной принадлежности. Если документ пройдёт все слушания и его подпишет президент, то муниципальные спасатели будут приравнены к сотрудникам МЧС. Сейчас по закону рассчитывать на пенсию при достижении 40 лет могут только лица, проработавшие не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях МЧС.

Напомним, летом 2018 года спасатели Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила записали видеообращение на прямую линию с Владимиром Путиным с просьбой изменить федеральное законодательство и приравнять их права к сотрудникам МЧС в части назначения досрочной страховой пенсии. 

«Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас рассмотреть наше обращение об установлении досрочной страховой пенсии муниципальным спасателям. При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проведении спасательных работ мы действуем совместно [с МЧС] и выполняем одну задачу. Но спасатели МЧС выполняют свою работу до 45 лет, федеральные спасатели — до 40 лет, и они имеют право на досрочную пенсию, а муниципальные — по достижении общего пенсионного возраста. На сегодня это 60 лет (с 2019 года 65 лет. — Прим. ред.), без права назначения досрочной пенсии. Тем самым российское законодательство, а именно ФЗ № 400 “О страховых пенсиях”, разделило по правам спасателей федерального и муниципального значения, и до сих пор непонятно, с чем это связано. Данное положение дел считаем абсурдным, так как до этого возраста в экстренной службе человек работать не может. Более того, в целях своей и общественной безопасности — не должен. При получении травмы или медицинских противопоказаний спасатель оказывается профнепригодным и остаётся социально незащищённым», — говорят спасатели.

Позже депутаты Нижнетагильской гордумы одобрили дополнительные выплаты из местного бюджета для муниципальных спасателей Центра защиты населения и территории города. Претендовать на пособие смогут спасатели старше 50 лет со стажем работы в службе не менее 15 лет и принимавшие участие в ликвидации последствий ЧС в Нижнем Тагиле. Экс-спасатели будут получать около восьми тысяч рублей ежемесячно до выхода на пенсию.

Авторами законопроекта выступили депутаты Государственной думы от ЛДПР Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов и сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин.

«Данный законопроект обладает высокой социальной значимостью, так как в нём предлагается установить для спасателей аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований вне зависимости от ведомственной принадлежности право на льготное и равное для всех спасателей пенсионное обеспечение, гарантирует реализацию принципа социальной справедливости в отношении конкретной категории работников», — отметили депутаты в пояснительной записке к законопроекту. 

Как указано в документе, по предварительной оценке, численность лиц, проработавших в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях субъектов РФ и приобретших право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, в 2022 году составляет 55 500 человек.

Видео, фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила
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