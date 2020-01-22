В Госдуме предложили запретить в России деятельность коллекторов

Депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов и ЛДПР Юрий Волков внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником», который запрещает на территории России деятельность коллекторов, пишет РИА Новости.

В пояснительной записке парламентарии ссылаются на результаты опроса ВЦИОМ от июля 2019 года, согласно которому более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты. Причём на 12% увеличилось количество заёмщиков, которые могут с трудом погашать задолженность.

Вострецов известен предложением ввести налог для домохозяек как минимум на уровне самозанятых — 4% с доходов. Позже парламентарий пояснил, что имел в виду «армию в 28 миллионов человек, которая не платит налоги». Единоросс уверен, что многие из них не относятся к таким к социальным категориям, как инвалиды, пенсионеры, студенты, безработные, многодетные, женщины в декрете.