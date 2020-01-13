Депутат-единоросс предложил обязать домохозяек платить налог для самозанятых

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов заявил, что необходимо обязать домохозяек платить налоги в качестве самозанятых граждан.

«Факт в том, что эти люди не относятся ни к одной социальной категории: они не инвалиды, не студенты, не пенсионеры, не безработные, не многодетные матери, и давно вышли из декретного отпуска. Зато за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся. Может, их тогда этим по остаточному принципу обеспечивать?», — заявил парламентарий в интервью «Росбалту».

Также Вострецов считает, что если обложить налогами домохозяек, то можно будет узнать «сколько ещё людей из тени вылезет».

По данным депутата Госдумы, на сегодняшний день порядка 28 млн россиян трудоспособного возраста уклоняются от уплаты налогов, поскольку Минтруд не может их найти.

«У них что, детей нет, ИНН нет, не передвигаются они? Так давайте посмотрим за ними!» — предложил Вострецов.

При этом парламентарий уверен что в низких зарплатах российских медиков и педагогов виноваты именно неплательщики налогов. По мнению единоросса, необходима прогрессивная шкала налогообложения, но при этом он не считает, что богатые граждане должны платить больше. Поскольку если заставить платить налоги всех, то и «богатых получится нагнуть».