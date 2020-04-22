В Госдуме предложили ужесточить наказание за преступления против пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Вторыгина сообщила о подготовке законопроекта, признающего факт преступления в отношении пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора, пишет РИА Новости.

«Считаю, что наказание за все преступления, совершённые в отношении пенсионеров, должно быть усилено. Сегодня мои юристы начали работу над законопроектом, в котором совершение преступления в отношении пенсионеров будет считаться отягчающим обстоятельством», — рассказала депутат.

Изменения могут быть внесены в пункт «з» статьи 63 Уголовного кодекса России, сейчас по этому пункту отягчающим обстоятельством является преступление против беременной женщины, ребёнка и другого беззащитного лица.

Актуальность своей идеи депутат объяснила увеличением случаев мошенничества в отношении пенсионеров в связи с распространением коронавируса. Преступники, по словам Вторыгиной, цинично пользуются их страхом и наивностью.

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