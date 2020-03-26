В Госдуме предложили снабжать пожилых россиян товарами первой необходимости

В России на время пандемии коронавируса может появиться эпидемнабор со всем необходимым для помощи гражданам старше 65 лет, инвалидам и пациентам с хроническими заболеваниями, пишут «Известия».

Такую меру помощи предложил депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Зубарев, направив соответствующее обращение мэру Москвы Сергею Собянину. По мнению депутата, такие наборы помогут гражданам, которым рекомендовано не выходить из дома во время пандемии.

«Наборы обойдутся примерно в три тысячи рублей, а их доставкой могли бы заняться волонтёры», — отмечает издание.

Согласно инициативе, финансировать проект можно из расходных статей региональных бюджетов, которые направлены на обеспечение соблюдения прав граждан в условиях ЧС. В пресс-службе мэрии заявили, что над таким предложением уже работают, однако подробностей пока нет.

Ранее Собянин обязал соблюдать домашний режим всех москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Они также получат разовую материальную помощь в размере четырёх тысяч рублей. Собянин также рекомендовал ввести такой карантин и в других регионах. В Московской области поддержали идею, граждане старше 65 лет получат выплату в три тысячи рублей. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский также призвал пожилых людей не выходить из дома.

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