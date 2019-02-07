В Госдуме предложили раз в пять лет давать учителям годовой отпуск

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил давать учителям годовой отпуск раз в пять лет, чтобы исключить вероятность их профессионального выгорания, пишет агентство «Москва».

«Учителям нужно давать дополнительные возможности, и мы будем выходить с предложением, чтобы дать им возможность раз в пять лет брать годовой отпуск без потери их заработной платы», — заявил Чернышов.

Он также обратил внимание, что нагрузка на преподавателей значительно возросла.

«Сегодня нагрузка увеличивается, увеличивается риск профессионального выгорания», — пояснил депутат.

До этого Чернышов выступил с инициативой урезать зарплату учителям, оказывающим на школьников психологическое или физическое давление.