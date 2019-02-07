Общество

В Госдуме предложили раз в пять лет давать учителям годовой отпуск

07.02.2019 14:03
В Госдуме предложили раз в пять лет давать учителям годовой отпуск

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил давать учителям годовой отпуск раз в пять лет, чтобы исключить вероятность их профессионального выгорания, пишет агентство «Москва».

«Учителям нужно давать дополнительные возможности, и мы будем выходить с предложением, чтобы дать им возможность раз в пять лет брать годовой отпуск без потери их заработной платы», заявил Чернышов.

Он также обратил внимание, что нагрузка на преподавателей значительно возросла.

«Сегодня нагрузка увеличивается, увеличивается риск профессионального выгорания», пояснил депутат.

До этого Чернышов выступил с инициативой урезать зарплату учителям, оказывающим на школьников психологическое или физическое давление.

«Учитель, хоть раз замеченный в агрессии, а также в применении психологического или физического насилия к ребёнку, не должен получать те же деньги, что и педагог, который вкладывает в детей всю свою душу», — подчеркнул депутат в обращении к министру просвещения Ольге Васильевой.

Фото: duma.gov.ru
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