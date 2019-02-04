В Госдуме предложили урезать зарплату агрессивным учителям

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с инициативой урезать зарплату учителям, оказывающим на школьников психологическое или физическое давление, пишет РИА Новости.

«Учитель, хоть раз замеченный в агрессии, а также в применении психологического или физического насилия к ребёнку, не должен получать те же деньги, что и педагог, который вкладывает в детей всю свою душу», — подчеркнул в обращении депутат.

Чернышов предлагает в случае первого инцидента снижать зарплату на треть, а за повторный случай — вдвое. Он пояснил, что насилие над детьми в детских садах и школах стало «очень серьёзной проблемой», а урезание зарплат педагогам снизит «градус жестокости».