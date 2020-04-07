В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ из-за коронавируса

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса, пишет «Интерфакс».

«Михаил Владимирович, сейчас единый госэкзамен отсрочен чуть больше чем на две недели. Но мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая, поэтому мы бы просили проработать версию, если это придётся делать и дальше, рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году», — сказал Смолин.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о переносе старта основной кампании единых государственных экзаменов с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. Согласно опубликованному проекту приказа министерства, обязательный ЕГЭ по русскому языку назначен на 11 июня, обязательный экзамен по математике — на 15 июня, самый массовый экзамен по выбору — обществознание — предлагается объединить с химией и провести 22 июня.

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