В Госдуме предложили освободить школьников от ЕГЭ

В Госдуме предложили отменить ЕГЭ для школьников, поступающих после 11-го класса в колледжи, а также для тех, кто решил поступить в вузы, где проводят собственные вступительные испытания. Об этом в своём телеграм-канале написал депутат от партии «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов.

По мнению депутата, в России необходимо начать поэтапный процесс отказа от единого государственного экзамена, сделав добровольным решение сдавать ЕГЭ.

«Предлагаю, пока не поздно, начать поэтапный процесс отказа от ЕГЭ — его нужно сделать добровольным. Тех, кто осознанно не планирует поступать в вуз, а хочет, к примеру, получить среднее специальное образование по востребованной профессии, нужно освободить от сдачи ЕГЭ. Не нужен такой экзамен и тем, кто, напротив, планирует поступать в ведущие вузы страны, где проводят собственные вступительные испытания», — написал Миронов.

Напомним, в 2021 году из-за пандемии коронавируса в России отменят досрочную сдачу ЕГЭ. Также вместо ЕГЭ выпускникам российских школ, которые не будут поступать в вузы, в 2021 году нужно будет сдать государственный выпускной экзамен только по русскому языку и математике.