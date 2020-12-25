Для не поступающих в вузы школьников в 2021 году отменят ЕГЭ

В 2021 году в России отменят досрочную сдачу ЕГЭ. Также итоговые экзамены могут не сдавать школьники, не поступающие в вузы. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Вместо ЕГЭ выпускникам российских школ, которые не будут поступать в вузы, в 2021 году нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. По словам министра просвещения, экзамен будет иметь не такую строгую форму проведения, как ЕГЭ.

«Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике», — заявил Кравцов «Российской газете».

Тем, кто всё же решил поступить в вуз, для получения аттестата достаточно будет сдать на удовлетворительный результат экзамен по русскому языку, ЕГЭ по математике базового уровня отменяется.

Также решено отказаться и от досрочного периода проведения ЕГЭ. Сам период сдачи ЕГЭ пройдёт с 31 мая по 2 июля.