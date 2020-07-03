В Госдуме предложили объявить 1 июля новым Днём Конституции

Представляющая фракцию «Справедливая Россия» вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова считает, что в перспективе 1 июля должно быть объявлено новым Днём Конституции и стать нерабочим праздничным днём, пишет РИА Новости.

По мнению Епифановой, 1 июля 2020 года — основной день голосования по проекту поправок к Конституции — «запомнится всем, кто принял участие в голосовании».

«Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании. А ведь когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днём. Эту традицию отменили около 15 лет назад. Было бы очень неплохо продолжить её в современной России и объявить 1 июля праздником — Днём Конституции», — сказала вице-спикер.

То, что 1 июля в России могут объявить новым Днём Конституции и снова сделают выходным, за день до голосования, 30 июня, предположил политолог, главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов.

«Потом напомнят, в сколь многих странах День Конституции — главный национальный праздник. И он, так удачно пришедшийся на разгар лета, недалеко от неясного 12 июня, вытеснит День России, станет новым настоящим днём основания её государственности», — написал Баунов в своём телеграм-канале.

Сейчас День Конституции отмечается 12 декабря — в память о дне общероссийского референдума по вопросу о принятии основного закона в декабре 1993 года. До 2005 года 12 декабря было выходным днём, позже Госдума внесла поправки в Трудовой кодекс, согласно которым этот день стал рабочим.

По официальным данным ЦИК, за внесение изменений в Конституцию РФ проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. Явка и результаты на нынешнем голосовании оказались выше, чем на голосовании за Конституцию в 1993 году — тогда проект основного закона поддержали 58,4% пришедших на участки при явке 54,8%. В Кремле назвали итоги прошедшего голосования «триумфальным референдумом о доверии президенту Путину».