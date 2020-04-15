В Госдуме предложили льготы для РПЦ из-за коронавируса

Религиозные организации — прежде всего РПЦ, — которые в условиях самоизоляции оказались в сложной ситуации, должны получить налоговые и другие льготы от государства наравне с бизнесом, заявил в интервью «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

«Религиозным организациям нужна поддержка от государства. Хотя бы по аналогии с той, что оказывается малому и среднему бизнесу», — подчеркнул депутат.

По его словам, РПЦ должна получить отсрочки и льготы по коммунальным платежам, арендным выплатам, налогу на добавленную стоимость (НДС), а также в два раза снизить страховые взносы.

При этом попытки закрыть храмы на местах и штрафовать верующих за нарушение режима самоизоляции парламентарий назвал незаконными.

«Нельзя приравнивать людей, идущих в храм, с теми, кто жарит в парках шашлыки, устраивая пир во время чумы», — говорит Гаврилов.

Также он отметил, что в России «нет более мощной объединяющей силы, чем вера в Бога».

Ранее Роспотребнадзор ограничил проведение церковных служб в российских регионах. В Москве богослужения предписали проводить без прихожан, из-за чего православные не смогут отметить в церкви Пасху. На период карантина РПЦ перевела службы в формат онлайн-трансляций.

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