В Госдуме отказались приравнять сожительство к браку

Депутаты Госдумы высказались против идеи приравнивания гражданского брака к официальному, пишет Znak.com. Законопроект не поддержал комитет по государственному строительству и законодательству.

«Предложенные признаки фактических брачных отношений размыты, неясно, кто и с какого именно момента установит факт наличия фактически брачных отношений (суд, нотариус, другие государственные органы и лица). А этот момент очень важен, поскольку именно с него, в соответствии с законопроектом, имущество "сожителей" будет являться совместной собственностью», — говорится в заключении комитета.

Также отмечается, что режим совместной собственности «сожителей» может быть изменён договором, но в проекте нет требований к форме, содержанию и порядку заключения такого документа. В комитете заметили, что на практике это может привести к большому количеству вопросов. Из представленного документа следует, что члены комитета не поддерживают концепцию проекта закона.

Напомним, законопроект, которым предлагалось внести изменения в Семейный кодекс России, был внесён на рассмотрение в Госдуму 22 января. Сенатор Антон Беляков, выступивший автором документа, предлагал ввести в кодекс новый термин «фактические брачные отношения». По его мнению, к ним можно приравнять совместное проживание мужчины и женщины более пяти лет или совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребёнка. В случае одного из вышеуказанных обстоятельств союз мужчины и женщины получает правовой статус фактических брачных отношений, что в свою очередь повлечёт исполнение прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством. Проект закона ожидаемо вызвал много споров. Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян не готовы признать сожительство браком.