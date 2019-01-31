В Госдуме допустили возможность отключения России от интернета

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил РИА Новости, что Россию могут отключить от мирового интернета.

По словам депутата, отключение от глобальной сети может произойти в случае эскалации международной напряжённости. Левин подчеркнул, что усиление давления Запада на Россию и нынешняя обстановка в мире свидетельствуют о необходимости задуматься о «дополнительных мерах по защите суверенитета страны в онлайн-пространстве».

Ранее, в конце 2018 года, сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.

Экс-советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко указывал также на то, что сценарии регулирования российского сегмента интернета прорабатывались в Минкомсвязи.