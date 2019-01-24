В Госдуме допустили приватизацию российских банков иностранцами

При правильной приватизации национальных банков иностранцами Россия может получить существенную выгоду, заявил изданию «Экономика сегодня» председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, Россия, как и другие страны, заинтересована в иностранных инвестициях. Аксаков пояснил, что не все сферы российской экономики находятся под санкциями. По его словам, вложения в сельское хозяйство, химическое производство, переработку нефтересурсов могут быть выгодными. Западные бизнесмены локализуют свои производства в России, в том числе, чтобы уйти от рисков, подчеркнул Аксаков.

«Им это нужно, чтобы их не обвинили в поставках продуктов в обход санкций», — заявил депутат.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин анонсировал работу правительства над сделками по приватизации национальных банков и компаний. По его словам, процесс проходит в закрытом режиме, в числе участников есть инвесторы из западных стран, подчеркнул он.