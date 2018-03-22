В Госдуме бойкот СМИ после решения по Слуцкому назвали «противоречащим важнейшей задаче прессы»

Решение некоторых редакций отказаться от работы с Госдумой или отдельными её депутатами противоречит важнейшей задаче прессы, заявил в комментарии «Интерфаксу» глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Решение ряда СМИ об отзыве журналистов из федерального парламента считаю эмоциональным и противоречащим важнейшей задаче прессы по информированию общества», — заявил он.

Левин также прокомментировал обвинения о домогательствах, которые три журналистки выдвинули против депутата Леонида Слуцкого. По словам Левина, работа журналистов «заслуживает уважения и наша обязанность — обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия их деятельности».

Накануне, 21 марта, комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не нашла никаких нарушений в действиях Слуцкого. На заседании комиссии корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук рассказали, как Слуцкий приставал к ним. Члены комиссии в ответ начали спрашивать, почему об этих домогательствах вспомнили только в канун президентских выборов.

После решения комиссии РБК объявило, что отзывает всех своих корреспондентов из Госдумы, так же поступил телеканал «Дождь». Газета «Коммерсантъ» решила, что не будет взаимодействовать со Слуцким и комиссией по этике в знак солидарности с журналистками. «Лента.ру» пообещала удалить все материалы, связанные со Слуцким.