В Госавтоинспекции Нижнего Тагила подвели итоги рейда «Безопасная дорога»

В Госавтоинспекции Нижнего Тагила подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», проводившегося на территории города и Горноуральского городского округа с 7 по 10 марта 2025 года. В ходе рейда инспекторы выявляли грубые нарушения ПДД, такие как управление транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишёнными водительских прав, а также не имеющими водительского удостоверения.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции города, сотрудники дорожной полиции выявили 25 грубых нарушений ПДД: 7 водителей управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ); 5 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ); 10 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ); 3 водителя управляли транспортными средствами, будучи ранее лишёнными прав (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ).