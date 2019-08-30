В горздраве Екатеринбурга опровергли задержание за взятку родственника главы ведомства

В пресс-службе Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга заявили, что у начальника Горздрава Дениса Демидова нет родственников, работающих в ГИБДД, и информация о том, что накануне следователями был задержан брат Демидова, подозреваемый во взятке, не соответствует действительности, пишет Znak.com.

Ранее стало известно, что накануне по подозрению во взяточничестве был задержан инспектор МРЗО ГИБДД регионального ГУ МВД РФ. Источник Znak.com, а также источники других изданий утверждали, что задержанный является родным братом Дениса Демидова. По словам источника, следователи выявили 27 эпизодов взятки, деньги перечислялись на карту матери Демидова.

Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил задержание полицейского, но не назвал имени. По его словам, преступление было выявлено сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности областного главка. Собранные материалы представители МВД передали для решения вопроса о возбуждении уголовного дела коллегам из СК.