В Екатеринбурге брата главы горздрава задержали за взятку

В Екатеринбурге сотрудники следственного отдела по Чкаловскому району СУ СКР по Свердловской области задержали по подозрению во взяточничестве инспектора МРЗО ГИБДД регионального ГУ МВД РФ, который является родным братом начальника Управления здравоохранения Екатеринбурга Дениса Демидова, пишет Znak.com.

По словам источника издания, его подозревают в организации выдачи водительских удостоверений за деньги в сговоре с директором одной из автошкол в Чкаловском районе уральской столицы. Следователи выявили 27 эпизодов взятки. Деньги перечислялись на карту матери Демидова.

Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил задержание полицейского.