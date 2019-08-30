В Екатеринбурге брата главы горздрава задержали за взятку

В Екатеринбурге сотрудники следственного отдела по Чкаловскому району СУ СКР по Свердловской области задержали по подозрению во взяточничестве инспектора МРЗО ГИБДД регионального ГУ МВД РФ, который является родным братом начальника Управления здравоохранения Екатеринбурга Дениса Демидова, пишет Znak.com.
По словам источника издания, его подозревают в организации выдачи водительских удостоверений за деньги в сговоре с директором одной из автошкол в Чкаловском районе уральской столицы. Следователи выявили 27 эпизодов взятки. Деньги перечислялись на карту матери Демидова.
Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил задержание полицейского.
«Должностное лицо, о котором идёт речь, было выявлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности областного главка. Собранные материалы представители МВД передали для решения вопроса о возбуждении уголовного дела коллегам из СК. Могу с уверенностью сказать, что данный факт безнаказанным не останется. Если подтвердится его вина, то он будет не только уволен по отрицательным мотивам, но и понесёт уголовную ответственность. А его непосредственный начальник будет привлечён к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей. В настоящее время сыщики выясняют все звенья этой криминальной цепочки», — сказал Валерий Горелых.