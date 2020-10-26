В городскую больницу Серова поставили самую мощную в области кислородную установку для больных коронавирусом

В Серовской городской больнице установили самую мощную в Свердловской области кислородную установку для больных коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По словам представителей ведомства, российская станция «ПроВита-1000» позволит круглосуточно подавать кислород на 160 мест для пациентов, а при необходимости может единовременно подавать кислород на 500 мест.

«Потребность в большем количестве кислорода возросла после того, как несколько отделений лечебного учреждения перепрофилировали под инфекционный госпиталь, увеличив тем самым количество коечного фонда для больных с ОРВИ, пневмонией и коронавирусом с 40 до 255», — пояснили в Минздраве.

Уточняется, что оборудование больнице по договору о безвозмездном пользовании передал Территориальный центр медицины катастроф.

По словам главврача Серовской горбольницы Ивана Болтасаева, кислородный компрессор значительно снизит затраты больницы на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Растущий спрос на закуп кислорода у поставщиков лёг значительным финансовым бременем на все медучреждения в период пандемии», — передаёт слова врача пресс-служба областного Минздрава.

Серовская городская больница обслуживает пациентов из пяти округов — Серовского, Сосьвинского, Гаринского, Верхотурского и Новолялинского, в неё также направляли больных с коронавирусом из Нижнего Тагила. В режиме коронавирусного госпиталя работают терапевтическое отделение больницы, кардиология, пульмонология и роддом.

Ранее, в начале октября, издание «Новый день» сообщало, что в морге Серовской городской больницы стало не хватать места, из-за чего тела складировали на полу в прихожей. В пресс-службе учреждения сообщали, что подобное могло произойти из-за задержек, связанных с загруженностью лабораторий, которые проверяют умерших на коронавирусную инфекцию.

«В частных случаях задержки возможны, так как лаборатория, как и вся система здравоохранения, работает с высоким напряжением, но тем не менее это скорее исключение из правил», — поясняли в больнице.

Региональный Минздрав начал проверку по данному факту.