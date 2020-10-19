В Серове остался единственный на севере Свердловской области морг

На севере Свердловской области тела покойных из нескольких городов свозят в единственный морг в Серове, сообщил Ura.ru депутат гордумы Качканара, экс-кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Габбас Даутов. По его словам, в Серов, в частности, везут трупы из Верхотурья и Новой Ляли.

«В Серове свои патологоанатомы не справляются с объёмом работы, поэтому приезжают свободные бригады из других городов. Трупы Новолялинского района и Верхотурского района вскрываются в последнюю очередь, и поэтому многие трупы привозят в Лялю испорченные и в закрытых гробах», — рассказал депутат.

По его словам, такое положение дел на севере Свердловской области наблюдается с апреля 2018 года, когда деятельность судебно-медицинских экспертиз в Новолялинском и Верхотурском городских округах была прекращена, ситуация особенно обострилась в период пандемии коронавируса. Депутат сообщил о подготовке обращений в Госдуму и Минздрав.

В свердловском министерстве здравоохранения признали, что специалистов в морге Серова не хватает, однако очередь укладывается в нормативы, утверждённые на случай кадрового дефицита. Ранее руководитель ритуального бюро «Обряд» в Серове Дмитрий Киреев заявил о том, что мест в морге Серова не хватает, и тела умерших складывают прямо на полу.