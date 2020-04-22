В гордуме Нижнего Тагила отказались организовать онлайн-трансляцию заседаний во время пандемии коронавируса

В Нижнетагильской гордуме решили не организовывать онлайн-трансляцию заседаний комиссий, о которой ранее просил депутат Владислав Потанин. Из-за распространения коронавирусной инфекции дума в апреле закрыла вход для журналистов, отказав им в посещении заседаний комиссий и самого коллегиального органа, также были отменены приёмы избирателей. Поэтому директор НТИ-УрФУ Владислав Потанин предложил коллегам перенести свой положительный опыт дистанционного общения со студентами на думу. Однако там его инициативу не одобрили.

«В рамках программы “Депутатские вести” будет организована видеозапись ближайшего заседания Нижнетагильской городской думы. Ссылка на видео будет размещена на странице думы на официальном сайте Нижнего Тагила», — говорится в письме за подписью спикера НТГД Вадима Раудштейна.

Таким образом, присутствовать на заседании гордумы завтра, 23 апреля, смогут лишь представители телеканалов «Телекон» или «Тагил-ТВ», у которых сейчас общий руководитель. В течение какого времени запись заседания появится на сайте Нижнего Тагила, не уточняется. Владислав Потанин на своей странице в Facebook высказал предположение, что другой формат освещения деятельности депутатов определила неготовность думы к онлайн-трансляции. Необходимо оснастить зал новым оборудованием, на что требуются определённые финансовые средства.

Напомним, организация онлайн-трансляции думских заседаний обсуждается уже не один год. Ещё в 2017 году бывший депутат Андрей Муринович предлагал сделать это за счёт внебюджетных средств.

«Если мы говорим постоянно о необходимости открытости деятельности депутатов, то, наверное, вполне логично будет, если зрители, заинтересованные избиратели будут иметь возможность наблюдать все перипетии депутатской работы онлайн. Установка двух веб-камер сегодня — это не такое уж техническое достижение. И это помогло бы иногда в спорных ситуациях со СМИ отстаивать депутатам каким-то образом свою позицию», — говорил тогда Муринович.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».