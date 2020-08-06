​​​​​​​В головном офисе «Мотива» в Екатеринбурге прошёл обыск с участием ФСБ

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ пришли с обыском в головной офис сотового оператора «Мотив» на Шейнкмана, со ссылкой на пресс-службу компании пишет E1.ru.

По словам представителей сотового оператора, силовики изъяли часть официальных бумаг.

«Производилась выемка документов, касающихся одного из контрагентов компании, который оказался в поле зрения проверяющих органов. Компания отнеслась к работе проверяющих с необходимым вниманием, частично разделив с ними тяжесть их важной и трудной работы с документами», — сообщила пресс-секретарь «Мотива» Надежда Агапова.

Накануне сотрудники ФСБ задержали мэра Богдановича Павла Мартьянова, до этого следователи провели обыски дома и на работе Мартьянова — в администрации города. Статья Уголовного кодекса, по которой возбуждено дело, пока неизвестна, однако есть информация, что глава города проходит в качестве подозреваемого. По информации источника, речь в деле идёт о неких махинациях с землёй, в которых замешаны местные фирмы.