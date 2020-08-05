Мэра Богдановича задержали по подозрению в махинациях с землёй

В Богдановиче сотрудники Следственного управления СКР по Свердловской области задержали главу города Павла Мартьянова, со ссылкой на источник пишет Znak.com.

По словам собеседника издания, следователи уже провели обыски дома и на работе Мартьянова — в администрации города. Статья Уголовного кодекса, по которой возбуждено дело, пока неизвестна, однако есть информация, что глава города проходит в качестве подозреваемого. По информации источника, речь в деле идёт о неких махинациях с землёй, в которых замешаны местные фирмы.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока воздержались от комментариев.