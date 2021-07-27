В ГИБДД заявили об эффективности использования камер фиксации нарушений ПДД

В Свердловской области появление комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД на аварийном участке дороги снижает количество происшествий до 50%. К такому выводу пришли специалисты управления ГИБДД области, которые проанализировали данные по статистике ДТП за несколько лет использования комплексов.

По данным ГИБДД, в периоды, когда количество камер на дорогах снижалось, начинали расти показатели аварийности. Так, с 25 июня по 20 июля 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество ДТП в области удвоилось, число погибших выросло почти на 5%, а раненых — на 40%.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2021 году. Число погибших в период с 1 января по 28 февраля, когда комплексы фиксации нарушений не работали, выросло на 9,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что наличие комплексов повышает дисциплину участников дорожного движения и предостерегает водителей от совершения нарушений.

«За последние два года среднее сокращение количества ДТП в Свердловской области составило 10%, то же самое по числу погибших и пострадавших. Положительная динамика и значимый эффект от использования камер наблюдаются главным образом в период непрерывной работы комплексов. Любая временная приостановка работы комплексов повышает риск совершения ДТП», — рассказал начальник ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

Сегодня на дорогах Свердловской области работает 306 комплексов фото- и видеофиксации, из них 177 стационарных, 125 передвижных и 4 мобильных. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Дениса Чегаева, в этом году на дорогах установят ещё 118 комплексов.