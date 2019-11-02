В ГИБДД рассказали подробности ДТП с погибшим пешеходом (ФОТО)

Вечером 1 ноября в Дзержинском районе Нижнего Тагила автомобиль сбил 65-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу возле центральной проходной УВЗ.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, ЧП произошло в 20:10. Автомобиль Lada Granta под управлением 36-летнего водителя, следуя со стороны проспекта Вагоностроителей по Восточному шоссе в сторону улицы Ильича, на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода. В результате ДТП от полученных травм пострадавший скончался до приезда врачей скорой помощи.