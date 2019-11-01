В Нижнем Тагиле сбили пешехода возле центральной проходной УВЗ

ДТП с участием пешехода произошло в Нижнем Тагиле вечером 1 ноября. Мужчина попал под колёса автомобиля на регулируемом пешеходном переходе возле центральной проходной УВЗ. Как сообщили очевидцы события, пешеход скончался на месте происшествия.

Свидетели также сообщают, что погибший мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

«Он на красный прошёл, я сам стоял, зелёный ждал. Там трамвай к остановке подъезжал», — написал в сообществе «ЧП Нижний Тагил» пользователь по имени Сергей Герасимов.

В ГИБДД подтвердили факт смерти пешехода. Подробности трагедии будут известны позже.