В ГИБДД рассказали подробности ДТП с цементовозом, произошедшего утром 1 августа на Серовском тракте.

В ведомстве пояснили, что 36-летний водитель автомобиля Volvo с прицепом, гружённым цементом, двигался по автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из Горнозаводска в Екатеринбург. При повороте налево мужчина выбрал неправильный радиус и скоростной режим, не справился с управлением автомобилем и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены замеры, опрошен водитель, организованы работы по поднятию цистерны из кювета.