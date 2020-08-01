На Серовском тракте под Невьянском перевернулся цементовоз (ВИДЕО)

Утром 1 августа на Серовском тракте под Невьянском перевернулся цементовоз. Примечательно, что за минувшие сутки это уже вторая авария с участием бетономешалки в Свердловской области.

Как рассказали АН «Между строк» очевидцы, ДТП произошло утром на Серовском тракте. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. Подробности происшествия будут известны позже.

В ночь на 1 августа в селе Логиново под Екатеринбургом тоже перевернулся цементовоз. В ГИБДД рассказали, что водитель был трезв и просто не удержал машину. В результате инцидента никто не пострадал. По данным Е1.ru, авария произошла на плавном повороте, в зоне знаков «Обгон запрещён». Машину вынесло через сплошную линию на встречку, а затем она съехала на обочину.