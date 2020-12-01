В ГИБДД рассказали подробности ДТП на Кольцовском тракте, в котором погибли женщина и ребёнок

В Управлении ГИБДД по Свердловской области рассказали подробности смертельного ДТП на Кольцовском тракте. Как рассказали АН «Между строк» в ведомстве, в результате опрокидывания легкового автомобиля два человека, в том числе ребёнок погибли, и ещё пять человек — четверо взрослых и один ребёнок — получили травмы.

Трагедия произошла сегодня, 1 декабря, около 15 часов перед развязкой на Химмаш. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП погибли два пассажира иномарки (женщина и девочка), ещё пять человек получили травмы, среди пострадавших также есть ребёнок.