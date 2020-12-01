«Ехала на лысой резине»: на Кольцовском тракте легковушка с шестью пассажирами улетела в кювет, есть погибшие

На Кольцовском тракте перед развязкой на Химмаш Volkswagen Polo, в салоне которого находилось семь человек, улетел в кювет, пишет E1.ru.

По словам очевидцев, в ДТП на месте погибли ребёнок и женщина, ещё пять человек пострадали. По предварительной информации, среди пострадавших есть ещё один 11-летний ребёнок, а также четверо взрослых. Водитель автомобиля впал в кому. Судя по фото с места аварии, Volkswagen Polo ехал на лысой резине.

На место аварии приехали несколько машин скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга обещали прокомментировать информацию о ДТП в ближайшее время.