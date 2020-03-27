В ГИБДД по Свердловской области опровергли информацию о перекрытии дорог в регионе

В ГИБДД по Свердловской области опровергли информацию, которая активно распространяется в социальных сетях и мессенджерах, о перекрытии дорог в регионе в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, речь идёт о сообщениях о перекрытии въезда в Екатеринбург со стороны Режеского и Серовского трактов.

«Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Мероприятиями по профилактике распространения инфекции, которые в данный момент проводятся в регионе, не предусмотрено ограничение движения и перекрытие дорог», — заявили в ведомстве.

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