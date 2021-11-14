В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности смертельного ДТП c автобусом у Капасихи

Накануне около 16:00 под Нижним Тагилом в результате ДТП возле Капасихи погиб 51-летний водитель ВАЗ-2107. Об этом АН «Между строк» сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло на 5-м км Южного подъезда к Нижнему Тагилу. ВАЗ-2107 ехал со стороны посёлка Старатель в сторону села Николо-Павловское. Возле садов на Капасихе водитель легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ-321214, в салоне которого находились 16 пассажиров.

В результате происшествия водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте. Одна из пассажирок автобуса, 67-летняя женщина, с незначительными травмами была осмотрена медиками и отпущена домой.

В ГИБДД отметили, что за рулём автобуса находился 44-летний мужчина. Освидетельствование не выявило у него алкогольного опьянения.

Водитель ВАЗ-2107 имел 27 лет стажа управления автомобилем. За нарушение ПДД привлекался один раз. В каком состоянии он управлял автомобилем, будет установлено после проведение экспертизы.