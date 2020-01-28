В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности серьёзного ДТП на Вагонке

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности аварии, которая произошла вечером 27 января в районе дома № 109 по улице Алтайской. По данным дорожной полиции, около 19:15 49-летний водитель Ford Focus, двигаясь в сторону центра города, при повороте налево не уступил дорогу едущему во встречном направлении Mitsubishi Lancer Cedia под управлением 25-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и 11-летний пассажир Ford получили травмы различной степени тяжести. Мальчик с тяжёлой черепно-мозговой травмой госпитализирован в ЦГБ № 1.

«По предварительным данным, характер полученных травм указывает на нарушение правил перевозки ребёнка, — пояснили в ГИБДД. — Мальчик находился на заднем пассажирском сиденье справа, не пристёгнутый ремнём безопасности».

С начала 2020 года на дорогах Нижнего Тагила и подъездных трассах к нему зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пассажиров, в результате которых 4 ребёнка получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает, что все лица, находящиеся в автомобиле, должны использовать ремни безопасности. Дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться в автомобилях только с использованием детских удерживающих устройств (автокресло). Начиная с 7 лет разрешается перевозить детей без детских удерживающих устройств с использованием ремней безопасности автомобиля, но только в том случае, если такая перевозка обеспечивает безопасность юного пассажира, а именно ремень безопасности соответствует росту и весу ребёнка. Также в ГИБДД напоминают, что при управлении транспортным средством необходимо выбирать скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям, при выполнении таких манёвров, как поворот, разворот, необходимо убедиться в безопасности их исполнения.