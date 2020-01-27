«Ребёнка выбросило в окно». В Нижнем Тагиле произошло серьёзное ДТП на выезде с Вагонки (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле вечером 27 января, примерно в 20:00, на улице Алтайской в районе дома № 118 столкнулись два легковых автомобиля. Как рассказали АН «Между строк» очевидцы ДТП, в аварии серьёзно пострадал ребёнок.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что автомобиль Ford Focus не уступил дорогу Mitsubishi Lancer Cedia. Обе машины получили серьёзные механические повреждения. Также очевидцы аварии сообщают о пострадавших пассажире и водителе японской легковушки.

«Ребёнок вылетел в окно, мальчику лет 10, может меньше. Его выбросило из машины на приличное расстояние», — рассказала Алёна Л. Она добавила, что мальчик ехал вместе с отцом, в момент ДТП тот потерял сознание.

Как рассказал АН «Между строк» источник в системе здравоохранения, с места ДТП в ЦГБ № 1 были доставлены несколько человек, в том числе в тяжёлом состоянии.